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Gemideki mürettebatın eşinden yardım çağrısı

16.07.2019 17:52

Türk gemisi Nijerya'da korsanların saldırısına uğradı. 10 Türk denizci rehin alındı. Geminin sahibi olan firma korsanlık olayını doğrularken, 10 gemicinin içinde eşi Hüseyin Zabun'un da olduğunu ifade eden Çiğdem Zabun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım istedi.


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