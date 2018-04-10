Yol Durumu

Gemi yalıya böyle çarptı! İşte panik anları

07 Nisan 2018, Cumartesi

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalının yan tarafında bulunan restorandaki vatandaşların panik anı kameraya böyle yansıdı.

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