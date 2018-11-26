Gelir testi yaptırmak için son gün 30 Kasım

Genel sağlık sigortasından yararlanmaları için gençlere gelir testi yaptırmaları konusunda uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Genel sağlık sigortasına tabii olan gençlerimiz 30 Kasım’a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabirinden dinliyoruz...
Gelir testi yaptırmak için son gün 30 Kasım26 Kasım 2018, Pazartesi
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