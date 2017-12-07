Geleceğe cüret et!

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A Haber yine çok konuşulacak bir işe imza atarak Türk tarihi ve Türkiye'nin en büyük liderlerinin tarihe yön veren sözlerini anlatan özel bir klip hazırladı.
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