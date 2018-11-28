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Gebze'de viyadük çöktü! İşçiler beton bloğun altında kaldı

28 Kasım 2018, Çarşamba

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, bazı işçiler düşen bloğun altında kaldı.


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