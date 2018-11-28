Gebze'de viyadük çöktü! İşçiler beton bloğun altında kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, bazı işçiler düşen bloğun altında kaldı.
Gebze'de viyadük çöktü! İşçiler beton bloğun altında kaldı28 Kasım 2018, Çarşamba
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