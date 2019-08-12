Gebze’de mesire alanındaki yangın fabrikalara sıçradı (Video) 12.08.2019 17:55

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın önce ağaçlara ardından da bir boya fabrikası ve sinek ilaçları üreten bir fabrikaya sıçradı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçlara ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alıp, müdahalede bulundu.

Yangın, öğleden sonra, Pelitli Mahallesi'ndeki mesire alanında çıktı. Kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, genç çam fidanlarını da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı ancak alevler lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN FABRİKALARA SIÇRADI

Gebze Pelitli'de çıkan yangın önce bir boya fabrikasına ardından da sinek ilaçları üreten bir fabrikaya sıçradı. Boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, fabrikanın bir kısmı yandı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması sürdürürken, yangın bölgede bulunan sinek ilaçları üreten fabrikaya sıçradı. Fabrikada patlamalar olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.