Son dakika... Gazze Şeridi'nden atılan roket, İsrail'in merkezindeki bir evi vurdu. Sabah erken saatlerde atılan roket alarma geçirdi. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların Meir Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Filistin medyası, Hamas'ın, İsrail güçlerince düzenlenebilecek karşı saldırı için hazırlıklara başladığını duyurdu. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD'den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı.
Gazze'den İsrail'e roketli saldırı!25.03.2019 10:04
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