Gaziosmanpaşa'da sandıktan seçmen listesi ve sonuç tutanağı çalındı 29.04.2019 14:02

Gaziosmanpaşa 1279 No’lu sandıktaki oyların atıldığı oy torbası açıldı. 1279 No’lu sandığa atılan oyların konulduğu torbadan sandık seçmen listesi, sandık sonuç tutanağı ve oy sayım döküm cetveli çıkmadı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "Bu durum, YSK’nın vermiş olduğu sadece 22 ilçedeki 57 sandığın incelenmesi kararı sonrası ortaya çıkıyor. 31 bin 280 sandığın hepsi kontrol edilseydi daha neler ortaya çıkardı hep birlikte görecektik." dedi.