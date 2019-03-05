Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir binanın önünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Gaziosmanpaşa'da korkutan patlama!05.03.2019 09:29
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