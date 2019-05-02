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Gaziosmanpaşa’da başına halı düşen motosikletli neye uğradığına şaşırdı

02.05.2019 09:46

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokak arasında seyir halinde olan motosikletlinin başına halı düştü. Neye uğradığını şaşıran adamın yaşadığı şok kask kamerasına yansıdı.


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