Gaziosmanpaşa seçim sonuçları merakla bekleniyor. 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde bugün sandık başına giden Gaziosmanpaşa halkı, seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarışacağı 23 Haziran seçiminde Gaziosmanpaşa ilçesinde son durum nedir? İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları kim kazandı? 23 Haziran Gaziosmanpaşa ilçesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları nasıl? İşte detaylar...
Gaziosmanpaşa seçim sonuçları kim kazandı? 23 Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları (Video)23.06.2019 21:42
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