Gaziantep'te sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı! 04.06.2019 18:58

Gaziantep’in Nizip ilçesinde enişte, sokak ortasında kayınlarını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda iki kardeşten biri öldü, biri de ağır yaralandı.