Gaziantep’in Nizip ilçesinde enişte, sokak ortasında kayınlarını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda iki kardeşten biri öldü, biri de ağır yaralandı.
Gaziantep'te sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!04.06.2019 18:58
- Gaziantep'te sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!
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