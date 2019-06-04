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Gaziantep'te sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!

04.06.2019 18:58

Gaziantep’in Nizip ilçesinde enişte, sokak ortasında kayınlarını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda iki kardeşten biri öldü, biri de ağır yaralandı.


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