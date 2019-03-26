Gaziantep'te şehit yakını ve gazilerden muhalefete terör tepkisi 26.03.2019 16:41

Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi bir basın açıklaması yaparak, terör örgütleriyle bağlantılı kişileri meclis üyesi adayı gösterdiği iddia edilen muhalefete tepki gösterdi.