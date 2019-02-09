Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı.09.02.2019 10:53
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- Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı.
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