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Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı.

09.02.2019 10:53

Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.


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