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Gaziantep'te pitbull dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

08 Aralık 2018, Cumartesi

Gaziantep'te bir pitbullun saldırısına uğrayan küçük çocuk etraftaki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Necmettin, o anlarda çevresindekilerden "Ağabey Allah'ınızı severseniz bırakmayın" sözleriyle yardım istedi.


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