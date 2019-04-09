Gaziantep'te otobüs devrildi! 19 yaralı var

Gaziantep'te belediyeye ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu araçta bulunan 19 yolcu yaralandı.
Gaziantep'te otobüs devrildi! 19 yaralı var09.04.2019 10:01
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