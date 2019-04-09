Haberler Web TV Gaziantep'te otobüs devrildi! 19 yaralı var

Gaziantep'te otobüs devrildi! 19 yaralı var

09.04.2019 10:01

Gaziantep'te belediyeye ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu araçta bulunan 19 yolcu yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları