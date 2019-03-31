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Gaziantep'te muhtarlık kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

31.03.2019 19:52

Gaziantep'te, muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.


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