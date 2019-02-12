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Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

12.02.2019 14:02

Gaziantep'te kanalizasyonunda sıkışan metan gazı bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle rögar kapakları havaya fırlarken, olayda 3 kişi yaralandı.


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