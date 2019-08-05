Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan 2 yaşındaki Hüseyin Cennet kurtarılamadı 05.08.2019 09:46

Gaziantep'teki bir düğünde maganda kurşunun isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Arıl Mahallesi'nde köy düğünü düzenlendi.

Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet yere yığıldı.



Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Cennet, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.