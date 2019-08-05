Haberler Web TV Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan 2 yaşındaki Hüseyin Cennet kurtarılamadı

Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan 2 yaşındaki Hüseyin Cennet kurtarılamadı

05.08.2019 09:46

Gaziantep'teki bir düğünde maganda kurşunun isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Arıl Mahallesi'nde köy düğünü düzenlendi.

Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet yere yığıldı.

Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Cennet, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları