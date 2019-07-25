Gaziantep'te korkutan fabrika yangını

Gaziantep'teki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Plastik fabrikasının elyaf işleme ve depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gaziantep'te korkutan fabrika yangını25.07.2019 00:04
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