Haberler Web TV Gaziantep'te korkutan fabrika yangını

Gaziantep'te korkutan fabrika yangını

25.07.2019 00:04

Gaziantep'teki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Plastik fabrikasının elyaf işleme ve depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları