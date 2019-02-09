Haberler Web TV Gaziantep'te korkunç olay! Yeni doğan bebeğini klozete atıp öldürdü

Gaziantep'te korkunç olay! Yeni doğan bebeğini klozete atıp öldürdü

09.02.2019 16:28

Gaziantep'te nişanlısından hamile kalan genç kadın, evinin tuvaletinde doğum yaptı. Genç kadın, doğumdan ailesinin haberi olmaması için kız bebeğini klozete atıp öldürdü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları