Gaziantep'te kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra oğlunu da yanına alarak kaçan Ertan Daşdelen, polis merkezi önünde intihara kalkıştı. Saldırganın babası, polis ve psikolog Daşdelen'i ikna ederek intihardan vazgeçirdi.
Gaziantep'te katliam yapmıştı! Polis merkezi önünde intihara kalkıştı04 Şubat 2019, Pazartesi
- Gaziantep'te katliam yapmıştı! Polis merkezi önünde intihara kalkıştı
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