Haberler Web TV Gaziantep'te katliam yapmıştı! Polis merkezi önünde intihara kalkıştı

Gaziantep'te katliam yapmıştı! Polis merkezi önünde intihara kalkıştı

04 Şubat 2019, Pazartesi

Gaziantep'te kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra oğlunu da yanına alarak kaçan Ertan Daşdelen, polis merkezi önünde intihara kalkıştı. Saldırganın babası, polis ve psikolog Daşdelen'i ikna ederek intihardan vazgeçirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları