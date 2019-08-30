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Gaziantep'te iş yerini soyan hırsıza böyle seslendi

30.08.2019 20:17

Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yeni evlenen iş yeri sahibi hırsızlara seslenerek, parasını geri getirmelerini istedi.


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