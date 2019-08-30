Gaziantep'te iş yerini soyan hırsıza böyle seslendi

Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yeni evlenen iş yeri sahibi hırsızlara seslenerek, parasını geri getirmelerini istedi.
Gaziantep'te iş yerini soyan hırsıza böyle seslendi30.08.2019 20:17
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