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Gaziantep'te iğrenç olay! Taciz şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler

19.05.2019 19:03

Gaziantep'te sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldü. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs da polise teslim edildi.


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