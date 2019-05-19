Gaziantep'te iğrenç olay! Taciz şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler 19.05.2019 19:03

Gaziantep'te sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldü. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs da polise teslim edildi.