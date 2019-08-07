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Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

07.08.2019 18:57

Gaziantep'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.


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