Gaziantep'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var07.08.2019 18:57
- Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- Son dakika: Muğla'dan korkutan haber! Bodrum ve Milas'ta yangın
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
- Son dakika: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı
- Sahibiyle tartıştı restoranda bomba patlattı
- Kaz Dağları'nda hangi CHP'lilerin villaları var?
- Türkiye "uçan kaleyi" teslim aldı!
- ABD'den YPG/PKK'nın paravanı DSG'ye 500 araçlık destek
- Son dakika: Bakanlık açıkladı: Gri listede yer alan terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi
- Fırat'ın doğusunda neler yaşanıyor? Terör mevzileri canlı yayında görüntülendi
- Konya'da oyuncak ayıdan patlayıcı çıktı
- Ankara'da korkutan yangın! Bir anda büyüdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.