Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.
Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis 33 saat sonra bulundu16.11.2019 01:22
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- Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis 33 saat sonra bulundu
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