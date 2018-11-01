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Gaziantep'te canlı bomba yakalandı

01 Kasım 2018, Perşembe

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensubu terörist yakalandı. Yasa dışı yollarla yurda giren teröristin Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlendi.


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