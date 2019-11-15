Gaziantep’te bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı 15.11.2019 18:07

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karadede köyünde iki akraba grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Jandarma olayla ilgili Tahsin G., Emre G. ve Harun G.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.