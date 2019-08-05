Gaziantep'te aksiyon filmlerini aratmayan olay... Tek başına hırsızlık çetesini çökertti 05.08.2019 15:40

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesi Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan tarafından çökertildi. Bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan TİM Komutanı Gürdoğan, zanlılardan 4'ünü yakalamayı başardı. Gürdoğan, tek tek yakaladığı zanlılardan kimini araca kilitleyerek, kimini ise iple bağlayarak etkisiz hale getirdi.