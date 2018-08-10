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Gaziantep'te 44 günlük bebeğin kalbi sağda atıyor

10 Ağustos 2018, Cuma

Gaziantep’te dünyaya gelen bebeğin kalbi sağda atıyor. Kalbi sağ tarafta olan erkek bebek, kalbin üst ve alt tarafındaki delik nedeniyle ameliyat edildi.

Gaziantep'te Fuat ve Hidayet Orhan çiftinin 4. çocuğu olan ve 44 gün önce dünyaya gelen Selim isimli bebeğin kalbi sağ tarafta yer alıyor. Doğuştan kalbi sağ tarafta olan bebeğin, kalbinin üst ve alt tarafının delik olduğu de belirlendi. Hemen ameliyata alınan bebek, ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuştu. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan bebek, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Selim bebeğin önümüzdeki süreçlerde bir dizi daha ameliyat edilerek, sağlıklı gelişimi sağlanacak.
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