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Gaziantep'de feci kaza! 22 kişi yaralandı

03.05.2019 12:57

Gaziantep Nizip'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.


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