Gaziantep Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle 14.09.2019 12:30

Gaziantep - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in dördüncü haftasında Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek. Peki, Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı saat kaçta ve ne zaman? 2019 Gaziantep Beşiktaş maçı hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek iki takımda galibiyet alabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu. Peki, Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı 14 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Süper Lig'in 4. haftasında bugü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens maç kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, Kalyon Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.

MUĞDAT ÇELİK YOK

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'a karşı kadrosundaki bir isimden yararlanamayacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan forvet Muğdat Çelik'in siyah-beyazlı takım karşısında görev alamayacağı bildirildi.

YENİ BAŞKANLA İLK MAÇ

Gazişehir Gaziantep, Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı dönemindeki ilk maçına çıkacak.

Dün yapılan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevini takımı Süper Lig'e yükselten Adil Sani Konukoğlu'ndan alan Büyükekşi, başkan olarak Gazişehir Gaziantep'in ilk maçını izleyecek.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP İLE BEŞİKTAŞ 6. RANDEVUDA

Süper Lig'de bugün karşı karşıya gelecek olan Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş tarihlerinde 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından tekrar başlarken bugün Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı da ilklere sahne olacak. Daha önce Türkiye Kupası maçlarında 5 kez birbirlerine rakip olan iki ekip, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Kritik maçta iki takımın yeni transferleri de ilk kez sahne alacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 5 maçta Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Gazişehir Gaziantep ise sadece 1 galibiyet alabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 13 gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 2 gol atabildi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHNE ALACAK

Kritik maçta iki takımın da yeni transferleri ilk kez sahne alacak. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby ile Mohamed Elneny Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Gazişehir Gaziantep'te ise Başakşehir'den kiralanan Muhammed Demir ile Furkan Soyalp aynı heyecanı yaşayacak.