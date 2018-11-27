Gazetecinin sorusuna Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt 27 Kasım 2018, Salı

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için adayın belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya, "Yes" diye cevap verdi. Erdoğan'ın bu cevabı muhabirleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan şöyle konuştu:

"AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Çalışmalar devam ediyor."

MHP ile ittifak konusunda ise, "Karşılıklı jestlerimiz olacak" açıklamasında bulundu.



İstanbul adayının belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya Erdoğan, "Yes. Ne dedim. Yes dedim. Yani arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Benim azımdan laf çekmeye çalışmayın" diye cevap verdi. Erdoğan'ın bu tepkisi muhabirleri gülümsetti.