Gazetecilik mi, algı yönetimi mi? Andıç skandalına imza atan Ertuğrul Özkök neden yeniden devrede? 10.07.2019 12:15

Hürriyet Gazetesi’nde bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği görevini yapan Özkök’ün geçmişi provokatif eylemlerle dolu. Cuntaya destek veren Özkök, darbeyi meşrulaştırdı. Türkiye’ye karşı ihanet kumpası olan Gezi’nin yanında olan Özkök, 17-25 Aralık’ı da destekledi… Son olarak da SETA raporu üzerinden yaptığı çıkışla tepki toplayan Özkök neyin peşinde? Amaç Türkiye'yi yeniden karıştırmak mı?

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) yabancı medya kuruluşlarının, kuruluşundan bugüne değin Türkiye'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden bir rapor yayımladı. Çalışan profillerinin de incelendiği raporda çalışanların geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konuldu.

Raporda yabancı kuruluşların Türkiye'de birçok internet sitesi ve YouTube kanalı açmasına dikkat çekilirken, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarını muhalif medyanın en önemli gücü haline getirdiğine dikkat çekildi.

Açık kaynak bilgileriyle derlenen bu rapora bazı kesimler tarafından itibarsızlaştırma operasyonu yapıldı. Bu operasyona dahil olan isimlerden birisi de Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde attığı provokatif manşetlerle bilinen Ertuğrul Özkök!

GEÇMİŞİ İHANET DOLU!

Hürriyet Gazetesi'nde bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği görevini yapan Özkök'ün geçmişi provokatif eylemlerle dolu. Cuntaya destek veren Özkök, darbeyi meşrulaştırdı. Türkiye'ye karşı ihanet kumpası olan Gezi'nin yanında olan Özkök, 17-25 Aralık'ı da destekledi…

A Haber Analiz haberinde Ertuğrul Özkök'ün gazetecilik geçmişini irdeledi. İşte Özkök'ün ülkesine ihanetle dolu kariyeri…