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Gazetecilerden Erdoğan'a doğum günü sürprizi

26 Şubat 2018, Pazartesi
Bugün 64. yaşını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz de gazetecilerden geldi. Afrika'ya yapacağı ziyaret öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a basın toplantısı sonrası doğum günü pastası hediye edildi. Doğum günü pastasını kendi kesen Erdoğan, gazetecilere ikram etti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehmet TUN&#199; Mehmet TUNÇ

Doğum gününü bende kutlarım.

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cevapla 26.02.2018 23:00
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