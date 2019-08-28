Gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler, uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi görüyordu. Şenler dizi olarak atv ekranlarına gelen Huzur Sokağı adlı romanıyla da biliniyordu. Huzur Sokağı, 2012 yılının Eylül ayından itibaren atv ekranında yayınlanmaya başlamış ve büyük beğeni toplamıştı. Dizi, bugün vefat eden Yazar Şule Yüksel Şenler'in aynı isimli romanından uyarlanmıştı. 67 Bölüm olarak yayınlanan dizi 2014 yılında final yapmıştı. Yazar Şenler'in anısına "Huzur Sokağı" adlı dizi bu akşam özel bölümüyle saat 20.00'da atv ekranında yeniden yayınlanacak.
Gazeteci Yazar Şule Yüksel Şenler'in anısına Huzur Sokağı dizisi bu akşam ATV'de... (Video)28.08.2019 17:43
- Gazeteci Yazar Şule Yüksel Şenler'in anısına Huzur Sokağı dizisi bu akşam ATV'de... (Video)
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