Gazeteci Yazar Şule Yüksel Şenler'e veda | Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in tabutuna omuz verdi (Video) 29.08.2019 14:14

81 yaşında hayata veda eden usta yazar Şule Yüksel Şenler bugün Eyüpsultan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in tabutuna omuz verdi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, manevi kızı Ayşe Yosunkaya, yakınları ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Şenler'in tabutu başında bekledi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları

Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamül eden, sonra tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikatı haykırmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz. Mirası gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini islami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi.

İdealist Hanımlar Derneği ile yürüttükleri mücadele genç kızlarımız için adeta bir idol olmasını da ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisi ile de o zamanlar özellikle islami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla dikenler arasında adeta bir gül haline getirmiştir kendisini.

BAYRAK ŞAHSİYETTİ

Dayatılan şekilde değil de inancının gereği doğrultusunda yaşayan biri olması onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kılmıştır.

Onu horlayanların, zindana atanların hiçbiri bugün anılmıyor. Ancak kendisi nesiller boyu hatırlanacak. Kendisine rahmet diliyorum yetiştirdiği nesillere ve Türk milletine başsağlığı dileklerinde bulunuyorum. Kendisini Rabbim, Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılsın.

Kendisi adına da burada inşaAllah bir kütüphane yapmak suretiyle kabrini ziyaret etmek, kütüphanede hatırasıyla hemhal olmak suretiyle kendisini daha mutlu kılacağız inşaAllah. Ruhu için tekrar el Fatiha...