Gazeteci Levent Gültekin'den bomba iddia

24 Haziran seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ancak sonradan adaylığını geri çeken gazeteci Levent Gültekin, seçim gecesi Muharrem İnce'nin televizyon karşısına geçemeyecek kadar çok alkol aldığını iddia etti.
Gazeteci Levent Gültekin'den bomba iddia13 Temmuz 2018, Cuma
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