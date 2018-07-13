Gazeteci Levent Gültekin'den bomba iddia 13 Temmuz 2018, Cuma

24 Haziran seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ancak sonradan adaylığını geri çeken gazeteci Levent Gültekin, seçim gecesi Muharrem İnce'nin televizyon karşısına geçemeyecek kadar çok alkol aldığını iddia etti.