Gazeteci Levent Gültekin haddini aştı! "Ezan kutsal değildir..." 15.03.2019 01:09

Ezan düşmanı Levent Gültekin haddini aştı! Verdiği röportajda milletimizin kutsal değeri olan ezan hakkında küçümseyici ifadelere yer veren Gültekin, ezanın kutsal olmadığını iddia ederek, Taksim'de ezana karşı yapılan saygısızlığın üstünü örtmeye kalktı.