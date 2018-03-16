Gazeteci kılıklı FETÖ'cüye haddini bildirdi

Astana'daki Suriye zirvesinde, provakatif sorular soran bir gazeteciyi tersleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sorularınıza bakınca FETÖ'cü gördüm sizi. Cevap vermeyeceğim" dedi.
Gazeteci kılıklı FETÖ'cüye haddini bildirdi16 Mart 2018, Cuma
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ADAMSIN ÇAVUŞOĞLU..VİRÜS GİBİ HER YERE SARMIŞ OLAN TERÖRİSTE KİM OLDUĞUNU BİLDİRDİN..
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