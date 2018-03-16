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Gazeteci kılıklı FETÖ'cüye haddini bildirdi

16 Mart 2018, Cuma

Astana'daki Suriye zirvesinde, provakatif sorular soran bir gazeteciyi tersleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sorularınıza bakınca FETÖ'cü gördüm sizi. Cevap vermeyeceğim" dedi.

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egemen egemen

ADAMSIN ÇAVUŞOĞLU..VİRÜS GİBİ HER YERE SARMIŞ OLAN TERÖRİSTE KİM OLDUĞUNU BİLDİRDİN..

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evet1
hayır0
cevapla 16.03.2018 14:05
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