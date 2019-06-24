Haberler Web TV Gazeteci Carole Cadwalladr anlattı: Uluslararası suç çetesi Facebook

Gazeteci Carole Cadwalladr anlattı: Uluslararası suç çetesi Facebook

24.06.2019 15:06

Dünyanın en fazla ziyaret edilen ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Facebook dünya üzerinde artık tehlikeli boyuta ulaştı. Ülkelerin iç işlerine karışmada, toplumu dizayn etmede, manipülasyon ve algı yönetiminin merkezi haline gelen Facebook ülkelerin geleceğini de etkileme yönelik operasyonlarıyla da tartışılıyor. Aldatıcı reklamlar ve insanlara sundukları haber akışlarıyla toplumu manipüle eden, ülkelerin iç siyasetine yön veren Facebook’a devletler de müdahale edemiyor.


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