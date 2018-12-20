Gaspçıların elinden “Ben emekli polisim” diyerek kurtuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, emekli olduktan sonra şehiriçi şoförlüğü yapan Ömer Aşık, durakta yolcu beklerken 3 gaspçının saldırısına uğradı. Ömer Aşık’ın boğuşma sırasında “Ben emekli polisim” demesi üzerine panikleyen 3 saldırgan, omuzuna bıçağı vurduktan sonra paniğe kapılarak araçtan inip kaçmayı başardı.
Gaspçıların elinden “Ben emekli polisim” diyerek kurtuldu20 Aralık 2018, Perşembe
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