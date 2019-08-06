Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi 06.08.2019 18:08

Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi. Sinop'ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu. Martı, düşen yiyecekleri yedi.