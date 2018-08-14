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  • Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: Döviz alıp - satıp kâr edeni görmedim

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: Döviz alıp - satıp kâr edeni görmedim

14 Ağustos 2018, Salı

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: FX (parite alım-satımı) işi ile ilgili bu tip hareketlerden para kazanan kişi görmedim batanı çok gördüm. 50 milyon dolarları batıran kişileri gördüm.''

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