Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: FX (parite alım-satımı) işi ile ilgili bu tip hareketlerden para kazanan kişi görmedim batanı çok gördüm. 50 milyon dolarları batıran kişileri gördüm.''
Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: Döviz alıp - satıp kâr edeni görmedim14 Ağustos 2018, Salı
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sempozyumu'nda Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi
- Başkan Erdoğan'dan SETA'nın düzenlediği AK Parti Sempozyumu'nda önemli mesajlar
- Başkan Erdoğan: Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz
- Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: Döviz alıp - satıp kâr edeni görmedim
- E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada
- Tank, uçak, tüfek yok ama hain çok! 'FOX' kafalılar!
- Sosyal medyada 'dolar' oyununa dikkat!
- Pakistanlı genç, kamyonla yarışmanın bedelini canı ile ödedi...
- Araca bağlanan köpeği gören vatandaş çileden çıktı: "Allah vicdan, merhamet versin"
- Bu düğünde dolar geçmiyor
- İstanbul’da organize hırsızlık çetesi çorap fabrikasını böyle soydu
- Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaral��
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.