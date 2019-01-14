Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri ile birlikte Kamerun'da su kuyuları açtı

Gamze Özçelik ve gönüllüler , 'Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi' kapsamında Kamerun'da su kuyular açtı. Projenin ilk etabında Kamerun'un Çad sınırında, Kousséri bölgesinde 40 ila 50 metre derinliğinde açılan 11 su kuyusunun her birinden, 300 ile 1000 arasında kişinin günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri ile birlikte Kamerun'da su kuyuları açtı14 Ocak 2019, Pazartesi
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