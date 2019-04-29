Haberler Web TV Game of Thrones 8. sezon 4.bölüm fragmanı izle

Game of Thrones 8. sezon 4.bölüm fragmanı izle

29.04.2019 17:03

Dünyanın en fazla izlenen ve en poüpüler fantastik dizisi Game of Thrones yine nefes kesen bir bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Akgezenlere karşı bir ittifak oluşturan Jon Snow ve Khallesi, çevrelerine binlerce asker toplamıştır. Amacı kuzeyi ele geçirmek ve Bran'i ortadan kaldırmak olan Akgezenler ise ele geçirdikleri Ejderhalarla büyük savaşın ağır basan tarafı olduklarını gözler önüne serecek. Game of Thrones 8. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri Türkiye'de yerel saat ile Pazartesi günü saat 04.00'da yayınlanıyor. Game of Thrones'un yeni bölümlerinin korsanları dahi 50 milyon kez izlendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları