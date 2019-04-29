Game of Thrones 8. sezon 4.bölüm fragmanı izle

Dünyanın en fazla izlenen ve en poüpüler fantastik dizisi Game of Thrones yine nefes kesen bir bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Akgezenlere karşı bir ittifak oluşturan Jon Snow ve Khallesi, çevrelerine binlerce asker toplamıştır. Amacı kuzeyi ele geçirmek ve Bran'i ortadan kaldırmak olan Akgezenler ise ele geçirdikleri Ejderhalarla büyük savaşın ağır basan tarafı olduklarını gözler önüne serecek. Game of Thrones 8. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri Türkiye'de yerel saat ile Pazartesi günü saat 04.00'da yayınlanıyor. Game of Thrones'un yeni bölümlerinin korsanları dahi 50 milyon kez izlendi.
Game of Thrones 8. sezon 4.bölüm fragmanı izle29.04.2019 17:03
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