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Game Of Thrones 8. sezon 3.bölüm fragmanı izle

22.04.2019 17:58

Game of Thrones yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Kuzey'deki düşman ile savaşmak için Winterfell'e gelen Jaime Lannister, Kraliçe Daenerys Targaryen tarafından yargılacak. Daenerys, babası 'Deli Kral'ı öldüren, Bran'i kuleden atan ve Eddard Stark'ı ölüme götürerek Starklara ihanet eden Jaime Lannister'ı dinleyecek.  Peki Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm ne zaman, nereden şifresiz izlenir? İşte Game Of Thrones 3.bölüm fragmanı izle.


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