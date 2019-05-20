Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim'in GS TV'de canlı yayında olduğu sırada deneyimli teknik adama sürpriz yaptılar. İşte o görüntüler...
Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim'e canlı yayında büyük sürpriz20.05.2019 08:28
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim'e canlı yayında büyük sürpriz
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