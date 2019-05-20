Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim'e canlı yayında büyük sürpriz 20.05.2019 08:28

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim'in GS TV'de canlı yayında olduğu sırada deneyimli teknik adama sürpriz yaptılar. İşte o görüntüler...