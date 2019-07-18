Son dakika haberine göre; Galatasaray, Radamel Falcao ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü Kolombiyalı golcünün bonservisi için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor.
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve sabah saatlerinde Jean Michael Seri'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, bir transferda daha sona yaklaştı.
TRT Spor'un son dakika haberine göre sarı-kırmızılı takım Monaco forması giyen Radamel Falcao ile prensipte anlaştı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, Fransız ekibi Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'ın oyuncuya yıllık 7 milyon Euro'ya ödeneceği iddialar arasında.
MAAŞININ YARISI SPONSORLARDAN
Kolombiyalı golcüyü renklerine bağlamak üzere olan Galatasaray, oyuncunun yıllık 7 milyon Euro'luk maaşına ise sponsporlu çözüm buldu. Yıldız ismin maaşının 3,5 milyon Euro'sunu ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp kalan yarısını da sponsorlardan karşılayacak.
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