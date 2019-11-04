Haberler Web TV Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao sahalara ne zaman dönecek?

04.11.2019 17:53

Galatasaray'da 1 ayı aşkın süredir forma giyemeyen Radamel Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği taraftarlarca merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 1 ekim'de oynanan Paris Saint Germain maçının ardından sakatlanan Falcao'nun Medipol Başakşehir mücadelesiyle sahalara dönmesi planlanıyor.


Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 1 ekim'de oynanan Paris Saint Germain maçının ardından sakatlanan Falcao, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor; Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid mücadelesini kaçırdı.

Kolombiyalı yıldız Devler Ligi'nde İspanya'da oynanacak Real Madrid maçı ve Süper Lig'deki Gaziantep sınavında da forma giyemeyecek.

İspanya'da doktoruna bir kez daha gözükecek Radamel Falcao'nun kasım ayının ortasına denk gelen milli arada çalışmalara başlaması hedefleniyor.

Galatasaray teknik heyeti, Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına kadar 20 günlük zamanda Falcao'nun fizik olarak hazır hale gelmesini planlıyor.

Sarı kırmızılı formayla ligde 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıkan 33 yaşındaki Falcao, 1 gol kaydetti.

.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları